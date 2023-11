Greet Minnen battue en entrée, la Belgique menée 0-1 par la Hongrie en barrage

La partie avait pourtant bien commencé avec un break sur le premier service de son adversaire pour Greet Minnen (0-2), qui peinait au service ensuite encaissant quatre jeux d'affilée (4-2). La numéro 2 belge, numéro 1 ce week-end en l'absence d'Elise Mertens, stoppait momentanément l'hémorragie (4-3), mais sans plus.

Greet Minnen, 26 ans, 62e mondiale, a été battue dans le premier simple - 6-3, 6-3 - par Dalma Galfi (WTA 136), 25 ans, au bout d'une heure et 16 minutes de jeu. Un adversaire qu'elle affrontait pour la première fois sur le circuit senior.

Dalma Galfi, dont le meilleur classement fut un 79e place en septembre de l'an dernier, ne lâchait en effet plus rien pour empocher la première manche sur une double faute (la 3e à ce moment du match) de Greet Minnen (6-3) en un peu plus d'une demi-heure seulement.

Le gain de son premier jeu (blanc) ne permettait pas à Greet Minnen de se décrisper. Commettant beaucoup de fautes directes, la Limbourgeoise laissait filer Dalma Galfi (3-1 puis 4-1). Plus constante et consistante, la numéro 2 hongroise n'aura que trop peu été mise en difficulté par Greet Minnen. Galfi s'offrait même une balle de 5-1, mais Minnen retardait l'échéance. La Hongroise servait un ace pour faire 5-2 et se rapprocher du premier point de ce barrage. Ce fut chose faite sur son service suivant (6-3), malgré une balle de break dans la raquette de la Belge.

La deuxième rencontre mettra aux prises Yanina Wickmayer (WTA 74), 34 ans, et Anna Bondar, 114e joueuse du monde, 26 ans. Ce sera une première aussi entre les deux joueuses.