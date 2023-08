Greet Minnen battue en finale de l'Open de Pologne

Greet Minnen a été battue en finale de l'Open de Pologne, un tournoi de tennis WTA 125, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, samedi à Kozerki.

La Campinoise, 113e mondiale et tête de série N.4, s'est inclinée en trois sets 2-6, 6-1, 6-2 en 1 heure et 54 minutes face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 23 ans, 143e mondiale et tête de série N.8, qui l'avait battue au dernier tour des qualifications à Roland-Garros.

Greet Minnen, 25 ans, s'incline pour la deuxième fois cette année en finale d'un tournoi WTA 125, après sa défaite sur la terre battue de Saint-Malo, début mai, contre l'Américaine Sloane Stephens, lauréate de l'US Open en 2017.