Greet Minnen battue à l'issue de sa première finale en double d'un WTA 500

Greet Minnen (WTA 62) n'a pas réussi à remporter son 3e titre en double sur le circuit WTA, à l'occasion du tournoi de tennis WTA 500 sur dur de Brisbane, doté de 1.736.763 dollars, samedi en Australie. Associée à la Britannique Heather Watson (WTA 74), 31 ans, la Campinoise de 26 ans a été battue en finale par la paire formée de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 32) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 34), classée 5e tête de série. La rencontre, soldée par des scores de 5-7 et 2-6, a duré 1h21.

Minnen disputait sa quatrième finale en double sur le circuit majeur. Elle en a remporté deux avec Alison Van Uytvanck au WTA 250 de Luxembourg en 2018 et 2021, et perdu celle au WTA 250 de Belgrade en 2021.

Elle s'est aussi adjugé deux titres en double aux "Challengers" (WTA 125) d'Angers en 2021 (avec Tereza Mihalikova) et de Saint-Malo en 2023 (avec Bibiana Schoofs) et trois sur le circuit ITF l'an dernier aux W60 d'Altenkirchen, Trnava et Croissy-Beaucbourg, tous en compagnie de Yanina Wickmayer.