Indian Wells: Medvedev et Zverev prennent rendez-vous, Ruud prend la porte

Daniil Medvedev, malgré un set lâché en route et une frustration manifeste, a remporté une 16e victoire d'affilée, synonyme de 8e de finale attendu à Indian Wells contre le revenant Alexander Zverev, lors d'une journée dominicale fatale à Casper Ruud, en plein doute.

Le Russe de 27 ans, vainqueur 6-2, 3-6, 6-1 d'Ilya Ivashka (85e), était un peu chafouin pendant le match et après, fustigeant une nouvelle fois la lenteur du court.

Agressif, le vainqueur de l'US Open 2021 a pourtant commencé fort la rencontre. Mais il a subi les échanges ensuite, quand le Bélarusse a haussé son niveau de jeu, en même temps que le vent se levait.

Après la perte du deuxième set, il a demandé une pause vestiaire en prévenant, irrité: "Et je vais être aussi lent que le court, donc je vais prendre 25 minutes...". Face à la désapprobation de l'arbitre, il s'est repris: "Non, non, mais le court est lent donc je prends mon temps".