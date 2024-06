Jasmine Paolini poursuit son épopée et atteint les demis aux dépens d'Elena Rybakina

Jasmine Paolini s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem, mercredi sur la terre battue parisienne. L'Italienne classée 15e à la WTA et 12e tête de série a pris le dessus sur son adversaire kazakhe, Elena Rybakina (WTA 4/N.4), en trois manches: 6-2, 4-6, 6-4. La partie s'est achevée après deux heures de jeu.

Dans le set décisif, les deux joueuses se sont échangé leur service à la reprise. C'est à 4-4 que Jasmine Paolini a fait la différence, avant de défendre son engagement avec succès et de remporter la partie.

C'est de loin le meilleur résultat de la carrière de Paolini à Roland-Garros, et en Grand Chelem en général. Avant 2024, elle n'avait jamais dépassé le 2e tour du simple dans les quatre tournois majeurs. Elle a atteint le 4e tour à l'Open d'Australie en janvier, mais elle efface d'ores et déjà cette performance en accrochant les demi-finales à la Porte d'Auteuil.

L'Italienne est également engagée dans le double. Elle est en quarts de finale avec sa compatriote Sara Errani.

Au prochain tour, Jasmine Paolini affrontera la gagnante d'un duel entre deux générations: la Russe Mirra Andreeva, âgée de 17 ans et 38e mondiale, d'une part, et la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale de 26 ans. La rencontre se déroulera dans la foulée du match entre Paolini et Rybakina.