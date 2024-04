Jessica Pegula surclasse Hanne Vandewinkel et qualifie les États-Unis

Les États-Unis se sont qualifiés pour la phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis féminin qui se disputera en novembre à Séville en Espagne. Les joueuses de la capitaine Lindsay Davenport mènent 3 victoires à 0 contre la Belgique et ne peuvent plus être battues de cette rencontre de qualification du groupe mondial. Elle se joue au meilleur des cinq matchs (quatre simples et un double) sur surface dure à Orlando en Floride.

Les deux derniers matchs, le simple entre Sofia Costoulas (WTA 279) et Emma Navarro (WTA 21) et le double entre Kimberley Zimmermann/Marie Benoit (WTA 73 et 472 en double) et Taylor Townsend/Madison Keys (WTA 12 et WTA 396 en double) n'auront plus d'influence.

Vendredi, Pegula, fille du milliardaire Terrence Pegula (propriétaire des Buffalo Bills en NFL et Buffalo Sabres en NHL), avait donné le premier point contre Costoulas 4-6, 6-2, 6-3. Navarro avait marqué le deuxième face à Vandewinkel 4-6, 6-4, 6-3.

Après cette défaite, les filles de Wim Fissette devront disputer un barrage pour rester au sein du groupe mondial la saison prochaine.