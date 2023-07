Justine Henin reçoit le Prix Philippe Chatrier de la part de la fédération internationale

Au cours de sa carrière, Henin, aujourd'hui âgée de 41 ans, a remporté sept tournois du Grand Chelem dont quatre fois Roland-Garros (2003, 2005, 2006, 2007), deux fois l'US Open (2003, 2007) et une fois l'Open d'Australie (2004). Elle a également atteint à deux reprises la finale de Wimbledon (2001, 2006). La Rochefortoise a également été championne olympique en 2004 à Athènes et lauréate de la Fed Cup, l'ancêtre de la Billie Jean King Cup, avec la Belgique en 2001. Après la fin de sa carrière en 2011, elle a ouvert son académie de tennis à Limelette.

"C'est un immense honneur et je voudrais remercier l'ITF de m'avoir choisie", a réagi Henin, citée dans le communiqué. "J'ai toujours donné le meilleur de moi-même tout au long de ma carrière et j'ai connu beaucoup de succès. J'ai travaillé très dur depuis ma retraite pour rendre quelque chose au sport que j'aime, et je continuerai à le faire. Le tennis est un sport unique et brillant qui a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale des gens."