Kimberley Zimmermann éliminée d'emblée en double

Kimberley Zimmermann et sa partenaire hongroise Anna Bondar ont été éliminées dès le premier tour du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8,8 millions de dollars, vendredi, aux Etats-Unis. La paire belgo-hongroise s'est inclinée sur un double 6-2 face à la paire américaine formée par Danielle Collins et Peyton Stearns. La rencontre a duré 1 heure et 2 minutes.