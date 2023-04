Kimmer Coppejans éliminé au 1er tour des qualifications malgré deux balles de match

Kimmer Coppejans (ATP 178) n'est pas parvenu à franchir avec succès le premier tour des qualifications de l'ATP Masters 1000 de Madrid, disputé sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, lundi dans la capitale espagnole. Le N.3 belge a été battu par le Russe Pavel Kotov (ATP 101/N.10), qu'il découvrait pour l'occasion, en trois manches: 6-4, 3-6 et 7-6 (8/6) et 2h45 d'un match à rebondissements.