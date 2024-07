Krejcikova après sa victoire à Wimbledon : "C'est le plus beau jour de ma vie"

"Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens", a-t-elle balbutié. "C'est irréel et le plus beau jour de ma carrière de tennis." Puis elle s'est corrigée : "C'est simplement le plus beau jour de ma vie. Jasmine et moi avons combattu pour chaque point, et finalement, je suis la chanceuse gagnante."

Krejcikova a pris un break décisif à 4-3 dans le troisième set, mais a ensuite eu du mal à conclure le match. "J'étais nerveuse, mais j'ai essayé de rester courageuse", a-t-elle expliqué. "C'était un match tellement difficile. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment réussi."