La N.1 mondiale Iga Swiatek éliminée dès le 3e tour de Wimbledon par Yulia Putintseva

La N.1 mondiale Iga Swiatek a été éliminée dès le troisième tour de Wimbledon, le troisième tournoi du grand chelem de la saison de tennis sur le gazon londonien. Samedi, la Polonaise, première tête de série, a été dominée en trois sets (3-6, 6-1, 6-2) et 2h00 de jeu par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 35).

En cinq participations à Wimbledon, Swiatek n'a pas fait mieux qu'un quart de finale en 2023. Elle avait déjà été éliminée au troisième tour en 2022 et avait pris la porte en huitièmes en 2021 et au premier tour en 2019.

La Polonaise a remporté cinq tournois du grand chelem. Elle a triomphé quatre fois à Roland-Garros (2020, 2022, 2023 et 2024) et a remporté une fois l'US Open (2022). En 2024, elle restait sur trois victoires de suite en tournoi, à Madrid, Rome, et donc Paris. Swiatek n'avait pas encore disputé de tournoi sur gazon en 2024.