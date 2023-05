"Le plus gros pleurnichard qui existe": Andy Murray pète un plomb et se fait huer comme jamais à Rome

Ce mercredi, à l'occasion du premier tour du Masters 1000 de Rome, Andy Murray affrontait Fabio Fognini (défaite 1-2). Le Britannique n'a pas dévoilé son meilleur tennis, mais il a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. La raison ? Une discussion animée avec l'arbitre lors du match, à propos d'une éventuelle faute.

Lors du second set, Fognini a marqué un point, que Murray jugeait fautif. Il s'est alors lancé dans un débat animé avec Mohammed Lahyani; l'arbitre de la rencontre qui ne l'entendait pas de cette oreille. Il n'est pas revenu sur sa décision et toute cette diatribe de la part d'Andy Murray n'a servi à rien, si ce n'est augmenter sa frustration ainsi que celle du public. En effet, les spectateurs présents dans le stade n'ont pas apprécié le comportement de l'Écossais et l'ont fait savoir à coups de huées.