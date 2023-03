Les Belges passent le cap en double en Afrique du Sud

Tilwith Di Girolami et Clara Vlasselaer, associées, ont battu en entrée les Sud-Africaines Arili Boshoff et Kagiso Ledwaba, bénéficaires d'une invitation, 6-1, 6-0 en 49 minutes et joueront en quarts de finale contre la Hongroise Timea Babos et l'Espagnole Georgina Garcia-Perez (N.2).

Sofia Costoulas, qui fait la paire avec l'Italienne Dalia Spiteri, a battu au premier tour la Russe Elizaveta Koklina et l'Américaine Ashley Lahey sur un double 6-4 en 67 minutes et jouera pour une place en demi-finales contre l'Américaine Emina Bektas et l'Israélienne Lina Glushk (N.4).