Les tournois WTA de Strasbourg et de Lyon fusionnent

"Strasbourg a été reçu (par la WTA, l'association qui gère le circuit professionnel féminin, ndlr) dans sa candidature et va devenir un WTA 500", a annoncé lors d'une conférence de presse Denis Naegelen, directeur de ce tournoi créé en 1987.

"On est le premier (500 en France), hommes ou femmes" et "on va devenir le troisième événement de France dans le tennis après Roland-Garros et le Rolex Paris Masters", s'est-il encore félicité.