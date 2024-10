Masters 1000 de Shanghai: Monfils, Humbert et Müller au 3e tour, pas les trois "Arthur"

Trois des six Français en lice vendredi au Masters 1000 de Shanghai, Gaël Monfils, Ugo Humbert et Alexandre Müller, se sont qualifiés pour le 3e tour, au contraire du "trio d'Arthur", Cazaux, Fils et Rinderknech, éliminés.

Gaël Monfils, 46e mondial, s'est imposé en trois sets 6-3, 4-6, 6-4 contre l'Argentin de 23 ans et 26e mondial Sebastian Baez.

Le vétéran français, 38 ans, jouera au tour suivant contre un autre compatriote, Ugo Humbert, tête de série N.16.

Le numéro un français, 15e mondial, s'est logiquement imposé en deux sets 6-3, 6-2 contre un autre tricolore, Arthur Cazaux, 92e.