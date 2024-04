Mertens : "Je ne participerai pas aux Jeux Olympiques. Cela a été un choix difficile"

"Je ne participerai pas aux Jeux Olympiques", a-t-elle confié. "Cela a été un choix difficile après le tournoi de Charleston. La rencontre face aux États-Unis en Billie Jean King Cup se disputait sur dur. Et je devais ensuite repasser sur terre battue ici à Stuttgart. Le calendrier est plein. Cela a été une décision très difficile à prendre, mais j'ai finalement choisi de privilégier le fait de jouer sur terre battue. Je ne pourrai dès lors pas être aux Jeux Olympiques, mais d'un autre côté, avec mes problèmes d'épaule et de dos, c'est compliqué de jongler entre les surfaces et de passer du gazon au dur, puis à la terre battue. Je le répète, cela a été un choix difficile. Il en est ainsi, mais cela ne m'empêche de pouvoir encore signer de beaux résultats sur un plan personnel", a-t-elle conclu.