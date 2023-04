Miomir Kecmanovic contre Casper Ruud en finale

La finale du tournoi ATP 250 d'Estoril, joué sur terre battue et doté de 562.815 euros, opposera Miomir Kecmanovic à Casper Ruud après les demi-finales jouées samedi au Portugal.

Kecmanovic, 40e mondial et tête de série N.6, n'a eu besoin que de 68 minutes pour venir à bout de l'Italien Marco Cecchinato, 96e mondial, en deux sets 6-3, 6-1. Le Serbe s'est ainsi qualifié pour la 4e finale de sa carrière et tentera de remporter son deuxième tournoi après celui de Kitzbühel en 2020.

Dans l'autre demi-finale, Casper Ruud, 5e mondial et tête de série N.1, a lui éprouvé plus de difficultés pour venir à bout du Français Quentin Halys, 80e mondial. Le Norvégien s'est imposé en trois sets 6-4, 3-6, 7-6 (7/2) en 2 heures et 10 minutes pour se qualifier pour sa première finale de l'année, la 16e de sa carrière. Finaliste de Roland-Garros en 2022, Ruud visera un 10e titre sur le circuit.