Monte-Carlo: Tsitsipas stoppe Sinner et revient en finale

Le Grec de 25 ans, 12e mondial, affrontera dimanche pour le titre le N.1 mondial serbe Novak Djokovic ou le Norvégien Casper Ruud, double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023) et 10e joueur mondial.

Stefanos Tsitsipas, double vainqueur en 2021 et 2022, s'est qualifié samedi pour sa troisième finale à Monte-Carlo, en battant l'homme fort du début de saison Jannik Sinner (2e mondial) 6-4, 3-6, 6-4.

"Il fallait que je retrouve un niveau que je n'avais pas joué depuis longtemps sur terre battue", a souligné Tsitsipas, éliminé en quarts l'an dernier.

Il n'avait plus battu sur l'ocre un joueur aussi bien classé que Sinner depuis sa victoire contre Daniil Medvedev (2e) à Roland-Garros en 2021. Et il n'a plus disputé de finale de Masters 1000 sur cette surface depuis Rome en 2022.

"Je suis très fier de moi, j'ai démontré un gros potentiel cette semaine", a-t-il assuré en référence également à son 8e de finale contre Alexander Zverev (5e), qu'il a écarté 7-5, 7-6 (7/3) après avoir été mené 5-0 dans le second set.