Nadal et Ruud qualifiés pour les demi-finales du double au super tie-break

L'Espagnol Rafael Nadal et le Norvégien Casper Ruud se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 250 de Bastad. La paire de superstars s'en est sortie au super tie-break sur la terre battue suédoise, face au tandem franco-russe de Theo Arribage et Roman Safiullin (ATP 78 et 242 en double): 6-4, 3-6, 12/10. La partie a duré 1 heure et 36 minutes.

Dans le carré final, Nadal et Ruud rencontreront les vainqueurs de la confrontation entre le Russe Pavel Kotov et son partenaire polonais Piotr Matuszewski, et la paire brésilienne classée 3e tête de série de Rafael Matos et Orlando Luz (ATP 39 et 111 en double).

En simple, Rafael Nadal (ATP 261) et Casper Ruud (ATP 9) étaient également présents dans le tableau du tournoi doté de 651.865 euros. Nadal a défait mardi le Suédois Leo Borg, 461e mondial et fils de la légende Bjorn Borg. Il se prépare désormais à rencontrer le Britannique Cameron Norrie, 42e mondial et 5e tête de série.