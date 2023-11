Novak Djokovic plus intouchable que jamais, David Goffin recule à la 107e place

Noval Djokovic a augmenté son avance à hauteur de 900 points sur son plus proche concurrent au classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP. Le Serbe a mis à profit son 7e succès dans le Masters dimanche à Turin. A 36 ans, "Djoko" a ajouté 1.300 points, de quoi porter son total à 11.245 points. Comme sa victime en demi-finales, Carlos Alcaraz n'en marque que 400, l'Espagnol, 2e mondial, se retrouve désormais à 2.390 points (8.855). Le Russe Daniil Medvedev reste 3e avec 7.600 points. Autre grand bénéficiaire de ces ATP Finals où il n'a été battu qu'en finale, l'Italien Jannik Sinner a pu inscrire 1.000 points et conforter sa 4e place (6.490) loin devant le Russe Andrey Rublev 5e (4.805).

Si aucun changement n'est intervenu dans le classement du Top 20, les tournois Challenger ont fait bouger les choses plus bas dans le classement. Sorti en quarts de finale du Challenger 75 de Danderyd en Suède, David Goffin n'a pas réussi une bonne opération. Il a perdu deux places et se retrouve 107e. Le N.1 belge, qui disputait en principe son 26e et dernier tournoi de l'année, espérait se rapprocher du Top 100 afin d'entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie en janvier.

Joris De Loore reste N.2 national à la 146e place (-1), menacé par Zizou Bergs qui progresse de 22 places après son succès au Challenger 75 de Drummondville au Québec. Le Limbourgeois est 152e. Il joue cette semaine le Challenger 75 de Yokohama au Japon. Il rencontrera au premier tour le Macédonien Kalin Ivanovski (ATP 323). Kimmer Coppejans, dernier Belge dans le Top 200 est 188e (+1). Alexander Blockx, qui a atteint les demi-finales de son premier Challenger en carrière, à Danderyd, a bondi de 61 places et se retrouve 351e.