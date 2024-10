Novak Djokovic salue "la ténacité, le dévouement et la combativité" de Nadal"

"Rafa, un message n'est pas assez pour exprimer le respect que j'ai pour toi et pour ce que tu as fait pour notre sport", a écrit Djokovic en légende à une série de photos montrant les deux joueurs à différents moments de leur carrière. "Tu as inspiré des millions d'enfants à commencer à jouer au tennis et je pense que c'est probablement le plus grand accomplissement que quiconque puisse souhaiter. Ta ténacité, ton dévouement et ta combativité seront enseignés pendant des décennies. Ton héritage ne vivra jamais seul. Toi seul sais ce que tu as dû endurer pour devenir une icône du tennis et du sport en général", a poursuivi le Serbe.

Djokovic, 37 ans, et Nadal, 38 ans, se sont affrontés à 60 reprises, le Serbe menant 31 victoires à 29. L'Espagnol a remporté notamment les finales de l'US Open 2010 et 2013 ainsi que de Roland-Garros 2012, 2014 et 2020 face au Serbe. Le 'Djoker' s'est imposé en finale de Wimbledon 2011, de l'US Open 2011 et de l'Open d'Australie 2012 et 2019 contre le 'Taureau de Manacor'. "Merci de m'avoir poussé dans mes derniers retranchements tant de fois dans notre rivalité, qui m'a le plus impacté en tant que joueur", a souligné Djokovic. "Ta passion pour représenter l'Espagne a été toujours été remarquable. Je te souhaite les meilleurs adieux possibles à Malaga avec l'équipe d'Espagne en Coupe Davis. Je serai présent en personne pour rendre hommage à ta brillante carrière."

Leur dernière confrontation a eu lieu aux Jeux Olympiques de Paris, en août dernier, avec une victoire de Djokovic 6-1, 6-4.