Open Australie : le quart de finale du double d'Elise Mertens reprogrammé mercredi

(Belga) Elise Mertens (double dames) et Alexander Blockx (double juniors) joueront mercredi leur rencontre initialement programmée mardi et reportée à la suite des averses qui ont forcé les organisateurs de l'Open d'Australie à modifier leur programme. Blockx jouera également en simple et Joachim Gérard disputera son premier tour du double.

Elise Mertens et l'Australienne Storm Hunter disputeront le quart de finale du double dames face l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse en deuxième rotation sur la Margaret Court Arena. Alexander Blockx jouera deux fois sur le court N.13. En 8es de finale du simple juniors garçons d'abord, face au Bulgare Adriano Dzhenev, en deuxième rotation. Puis, associé au Brésilien Joao Fonseca, en 8e de finale du double juniors, face au Canadien Keegan Rice et au Sud-Coréen Hoyoung Roh, en quatrième rotation. Après son élimination surprise en simple, Joachim Gérard remontera sur le court pour le double en fauteuil roulant. Associé au Japonais Takuya Miki, il défiera les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid au 1er tour (quarts de finale). Cette rencontre sera la troisième à la Kia Arena. La journée sera marquée par la suite des quarts de finale du simple, avec Karolina Pliskova/Magda Linette et Aryna Sabalenka/Donna Vekic chez les dames ainsi que Ben Shelton/Tommy Paul et Andrey Rublev/Novak Djokovic chez les messieurs. (Belga)