Open d'Australie - Alexander Blockx qualifié pour les quarts de finale chez les juniors

(Belga) Alexander Blockx s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, chez les juniors mercredi à Melbourne.

Blockx, 10e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-2 face au Bulgare Adriano Dzhenev, 27e mondial et tête de série N.15. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes. Pour une place en demi-finale, Blockx affrontera le Brésilien Joao Fonseca, 23e mondial, tête de série N.10 et partenaire de double de Blockx. Plus tard mercredi, Blockx jouera également son match du troisième tour en double. Associé à Joao Fonseca donc, avec qui il forme la paire tête de série N.1, Blockx sera opposé au duo composé du Canadien Keegan Rice et du Sud-Coréen Hoyoung Roh. La rencontre était initialement prévue mardi mais a été reportée à cause de la pluie. (Belga)