Open d'Australie: Azarenka, une plaie se referme

Accusée d'avoir triché pour décrocher son titre en 2013, Victoria Azarenka dit avoir mis dix ans à se remettre du choc psychologique et, si elle est toujours à fleur de peau sur le sujet, c'est avec une confiance retrouvée qu'elle aborde les demi-finales de l'Open d'Australie jeudi.

La 24e joueuse mondiale sera opposée à la Kazakhe Elena Rybakina (25e), championne à Wimbledon l'an dernier. L'autre demi-finale opposera la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) à la Polonaise Magda Linette (45e).

C'est avec une certaine défiance, et des lunettes de soleil dans une salle bunkerisée, qu'Azarenka se prête au jeu de la conférence de presse. Avec professionnalisme, mais prête à sauter à la gorge de celui qui posera une question de travers.

Elle revient avec sincérité sur ses difficultés psychologiques récentes.

Et à Ostrava en octobre, elle a été battue au premier tour et a "cassé quelques raquettes". Mais elle considère que cette défaite a marqué un tournant.

- Anxiété -

"A partir de là, au lieu d'essayer à tout prix d'être positive, j'ai essayé simplement de rester neutre et de ne pas tomber dans le négatif. D'accepter mon anxiété, ma peur. Et de travailler dessus, un pas après l'autre", explique-t-elle.

Jusqu'à arriver à Melbourne, donc, où elle avoue "bien plus apprécier être sur un court" que ces derniers mois. "Et j'ai hâte de jouer un match de plus en demi-finales et tenter d'y faire de mon mieux", ajoute l'ex-N.1 mondiale, aujourd'hui âgée de 33 ans.

Alors forcément, alors qu'un nouveau titre commence à se profiler, Azarenka est interrogée sur son dernier trophée du Grand Chelem, en 2013 à Melbourne où elle s'était déjà imposée l'année précédente, et les circonstances dans lesquelles elle avait battu Sloane Stephens en demi-finales. Après avoir manqué cinq balles de match, elle avait eu recours à un temps mort médical de neuf minutes et s'était ensuite imposée 6-1, 6-4. Elle avait dû se défendre d'avoir triché et expliqué avoir été prise d'une crise de panique.

Mais aujourd'hui encore, à l'évocation de sa victoire contre Stephens, le démon ressurgit.