Qinwen Zheng se qualifie pour son premier quart de finale en Grand Chelem

Qinwen Zheng a rejoint les quarts de finale de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, après sa victoire contre Ons Jabeur lundi à New York.

Sur le court Louis Armstrong, Zheng, 23e mondiale et tête de série N.23, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-4 contre Jabeur, 5e mondiale et tête de série N.5, en un peu plus d'une heure de jeu (81 minutes).

Zheng, 20 ans, avait atteint le 3e tour à Flushing Meadows l'année dernière pour sa première participation. En se qualifiant pour les quarts de finale, la Chinoise, entraînée par Wim Fissette, réalise la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem. L'année dernière, elle avait atteint les 8es de finale à Roland-Garros.