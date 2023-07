Reprise des matches sur le Central et le N.1, report des autres dont les Belges en double

Les matches de la sixième journée de Wimbledon, interrompus samedi à 20h25 par une averse, ont repris vers 21h15 sur les courts Central et N.1, mais ont été reportés sur les autres. Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Sander Gillé et Joran Vliegen devront donc reprendre ou débuter leurs matches dimanches.

Les courts extérieurs n'étant pas dotés d'éclairage, les rencontres y sont suspendues par la tombée de la nuit avant 21h00. Sur les Centre Court et N.1, un couvre-feu impose la suspension des matches à 23h00.

Outre les tableaux de simples, des matches de doubles et de juniors ont été affectés par l'averse et reportés par la nuit. Plusieurs Belges sont concernés par le report. Elise Mertens et sa partenaire australienne Storm Hunter menait 6-2, 2-0 contre la Roumaine Irina-Camelia Begu et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina au moment de l'interruption. Kirsten Flipkens, avec la Hongroise Timea Babos, était quant à elle menée, 6-2, 1-1 par l'Américaine Lauren Davis et la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek (WTA 149).

Joran Vliegen et Sander Gillé étaient aussi prévus dans le tableau masculin du double. Toutes les rencontres interrompues ou n'ayant pas encore débuté, ont été reportées à dimanche.