Sloane Stephens enlève son 8e titre WTA, le premier depuis deux ans

Plus de deux ans après sa dernière victoire au WTA 250 sur surface dure de Guadalajara, Sloane Stephens, 39e mondiale, a renoué avec le succès sur le circuit WTA. L'Américaine de 31 ans s'est imposée en finale du tournoi WTA 250 de Rouen, une épreuve sur terre battue dotée de 232.244 euros, dimanche en Normandie. La Floridienne s'est imposée aux dépens de la Polonaise Magda Linette (WTA 60) en trois manches 6-1, 2-6 et 6-2 après 2 heures et 10 minutes de jeu.