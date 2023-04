Tennis: Anticor intervient, l'étau se resserre sur la Fédération

A un mois et demi des Internationaux de France à Roland-Garros (28 mai-11 juin), la FFT semble prise dans une bourrasque judiciaire difficile à traverser, un orage qui pourrait également éclabousser l'actuelle ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, ancienne directrice générale de la Fédération.

La pression s'accentue: après une plainte pour "corruption" et "détournement de biens" visant la Fédération française de tennis (FFT) avec en toile de fonds la billetterie de Roland-Garros, l'association Anticor a elle aussi effectué un signalement au Parquet national financier (PNF), a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le 16 mars, une plainte contre X a été déposée par des cadres et d'ex-dirigeants de la FFT pour "détournement de biens" et "corruption".

Les plaignants accusent l'actuel président de la FFT Gilles Moretton, élu le 13 février 2021, et deux de ses proches, l'actuel trésorier Jean-Luc Barrière et son ancien directeur de cabinet Hugues Cavallin, d'avoir "organisé le détournement de billets du tournoi de Roland-Garros au préjudice de la FFT" et de s'être "exonérés des conséquences de leurs méfaits".

- "Boules puantes" -