Tennis: Caroline Garcia enfin en finale à Lyon

Caroline Garcia jouera pour la première fois de sa carrière la finale du tournoi de Lyon, l'épreuve dont elle est l'ambassadrice, grâce à sa facile victoire samedi sur la Colombienne Camila Osorio 6-2, 6-2.

La Lyonnaise affrontera dimanche devant son public, à guichets fermés, l'Américaine Alycia Parks (22 ans, 79e mondiale) qui a battu la Belge Maryna Zanevska (N.93) 6-3, 7-6 (7/4).

"Pour moi, c'est un rêve d'être en finale ici et de pouvoir partager cette joie avec le public lyonnais. J'espère aller jusqu'au bout de la semaine", a réagi la N.5 mondiale, qui visera le 12e titre de sa carrière et le premier de la saison.

"(Parks) est une joueuse qui utilise beaucoup sa puissance, des deux côtés, assez à plat. Elle va me faire des coups gagnants, il faudra l'accepter et passer au coup d'après, en essayant de la faire +dégoupiller+", a-t-elle prédit.

"C'était un super match contre une jeune joueuse en confiance depuis le début de l'année. J'ai réussi à monter en puissance cette semaine et à livrer un match solide aujourd'hui", a ajouté Garcia après sa partie la plus facile de la semaine.

En finale, elle compte profiter au maximum de l'appui de ses supporteurs. "Avant j'avais peur d'aller les chercher et de récupérer toute leur énergie et de ne pas réussir à la gérer. Cela vient plus naturellement désormais", a-t-elle dit, se réjouissant de "l'atmosphère qui est vraiment montée au fil de la semaine".

"En général, en tennis, on joue à travers le monde et souvent très loin. Du coup, personne ne vient te voir. Ici la famille, les amis sont là, ma grand-mère vient tous les jours depuis le début de la semaine. Ça représente beaucoup ", a conclu la N.1 française.