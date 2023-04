Tennis: Swiatek double la mise à Stuttgart et pose les jalons de sa saison sur terre

Depuis, Sabalenka a remporté son premier tournoi du Grand Chelem, en janvier à Melbourne, ce qui a poussé Swiatek, de retour sur le circuit après une pause forcée d'un mois sur blessure, à la plus grande prudence avant de disputer cette finale.

Cette affiche était un remake de la finale 2022 que la Polonaise avait remporté en deux manches (6-2, 6-2), au coeur de son incroyable série de 37 victoires consécutives entre fin février et début juillet (135 jours sans défaite).

Après une bataille serrée de près de trois-quarts d'heure, le jeu de Sabalenka s'est déréglée sur la fin du premier set, sur un smash manquée qui a donné une balle de break à Swiatek, toutefois sauvée sur un service gagnant de la N.2 mondiale.

Mais, à partir de là, la Bélarusse s'est déconcentrée, s'agaçant de plus en plus ostensiblement de ses fautes directes, qui se sont multipliées. Iga Swiatek a pris le service de Sabalenka pour mener 5-3 et conclure la première manche sur sa seconde balle de set, en 51 minutes.

- Swiatek en métronome -