Une joueuse russe interdite d'entrée sur le territoire tchèque avant le tournoi de Prague

Les responsables tchèques ont précisé dans le même temps que d'autres joueuses russes et bélarusses ne se rendraient pas dans ce pays "selon les informations disponibles".

L'Agence nationale tchèque du Sport a précisé dans un communiqué qu'il était désormais possible, conformément à la décision gouvernementale, "d'invalider un visa individuel dans le cas où le sportif russe ou bélarusse arrivait en République tchèque dans le cadre de l'espace Schengen".

En juin, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, le gouvernement tchèque a approuvé l'interdiction de la participation de sportifs russes et bélarusses aux compétitions et aux matches sur le territoire tchèque.

La semaine dernière, la joueuse russe Vera Zvonareva a été interdite d'entrer en Pologne, où elle devait participer au tournoi WTA de Varsovie, malgré un visa Schengen obtenu en France.

En revanche, la Russe Valeria Savinykh ainsi que les Bélarusses Sasnovich, Hatouka ou encore Marozava ont été autorisées à participer à la compétition polonaise.

Les joueurs et joueuses russes et bélarusses participent aux tournois de tennis sous un drapeau neutre et sans symboles nationaux.