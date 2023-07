Vliegen, en demi-finale en mixte: "Je garde des sentiments mitigés de cette journée"

Joran Vliegen (ATP 25) aura tout de même quitté le All England Club avec un sourire, mardi soir. Éliminé au troisième tour en double messieurs avec Sander Gillé (ATP 23), le Limbourgeois s'est en effet qualifié ensuite pour les demi-finales du double mixte. Avec la Chinoise Yifan Xu (WTA 27), il a battu, 7-6 (7/4), 6-2 le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33), vainqueurs en 2019.

"Je garde des sentiments mitigés de cette journée", a-t-il confié à Belga. "Perdre en deux petits sets en une heure en double messieurs n'était pas le scénario envisagé. Il a fallu se remobiliser, mais j'y suis assez bien parvenu. Nous avons très bien servi dans l'ensemble et disputé un très bon tie-break, chipant notamment un point sur le service de Dodig. Et nous avons pu ensuite breaker Chan à deux reprises dans un deuxième set où nous bien retourné et été très agressifs."

"C'est la première fois que je joue avec Julie (Yifan en anglais, ndlr). Cela s'est d'ailleurs fait en dernière minute, car le cut était très élevé", a-t-il poursuivi. "Il n'empêche, notre duo fonctionne bien. Peut-être parce que nous sommes gauchers tous les deux, ce qui est un avantage sur gazon. Et qu'elle fait service-volée, là où la plupart des filles restent au fond du court. Elle a une bonne main et une très bonne volée. Bref, nous nous combinons bien. Ce serait chouette d'atteindre la finale, qui plus est à Wimbledon, qui dégage un côté mythique. J'aurais évidemment préféré être là en double messieurs, mais cela reste un Grand Chelem. Et on va tout faire pour gagner."