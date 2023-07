Wimbledon: Caroline Garcia éliminée au 3e tour, il n'y a plus de Français en lice

Dans le deuxième set, Garcia a breaké d'entrée et conservé son avantage jusqu'à la fin pour égaliser à un set partout.

A ce moment, la nuit tombant, le match débuté sur le court N.18 a été transféré pour le set décisif sur le court N.1 qui dispose de l'éclairage.

A la reprise sous le toit et l'éclairage du deuxième plus grand court de Wimbledon, Bouzkova a remporté son service et a commencé à faire la course en tête dans le set décisif.

Mais pas longtemps puisque Garcia a réussi le break pour mener 3-2, mais n'a pu empêcher son adversaire de recoller dans la foulée.

La Français a alterné l'excellent et le moins bon, comme cette volée de coup droit qu'elle a expédie au-delà de la ligne de fond et qui a permis à Bouzkova, pourtant bousculée, de remporter son service et de mener 4-3.

A 4-4, Bouzkova a sauvé deux balles de break et remporté son service pour se retrouver à un jeu de la qualification, mettant la pression sur Garcia qui servait désormais pour ne pas perdre le match.

Garcia a sauvé une première balle de match à 4-5 sur son service et a égalisé à 5-5.

De nouveau, Bouzkova a remporté son service et mis la Française sous pression pour rester dans le match.

D'nu coup droit boisé, Garcia a offert deux balles de match à son adversaire et commis dans la foulée une ultime faute directe, confirmée par le hawk eye.