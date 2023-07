Wimbledon: nouvelle désillusion pour Ruud, sorti au deuxième tour

Le gazon de Wimbledon ne réussit décidément pas au Norvégien Casper Ruud, 4e mondial mais battu pour la deuxième année de suite au deuxième tour du tournoi londonien du Grand Chelem, jeudi par le Britannique Liam Broady (142e), vainqueur 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0.

"Quand je me suis couché hier soir, j'ai réfléchi à ce que je dirais si je gagnais le match et maintenant je ne sais plus trop quoi dire. C'est une expérience vraiment terrifiante et enivrante de jouer sur le Court Central de Wimbledon. Cela a été mon rêve depuis que j'ai cinq ans", a confié Broady immédiatement après le match.