Wimbledon: un sacre inédit attend Jabeur ou Vondrousova

Elles en ont rêvé et elles l'ont fait: Ons Jabeur et Marketa Vondrousova se sont qualifiées jeudi pour la finale de Wimbledon en domptant respectivement la N.2 mondiale Aryna Sabalenka et en mettant un terme à l'épopée d'Elina Svitolina.

"Je suis très fière parce que l'ancienne moi aurait perdu ce match et je serais déjà en train de rentrer à la maison, mais j'ai trouvé la force de me battre", a-t-elle ajouté, expliquant tirer les fruits de son travail psychologique.

"Accepter ses services et ses coups puissants a été très difficile, alors merci d'avoir cru en moi et de m'avoir soutenue jusqu'au bout", a lancé la Tunisienne au public tout acquis à sa cause.

"J'apprends à transformer l'énergie négative, comme la frustration, en énergie positive. J'ai su aller chercher au plus profond de moi pour gagner ce match... et, qui sait, le tournoi", a-t-elle lâché dans un sourire.

La Bélarusse a en effet réussi 39 points gagnants dont dix aces, mais face à la ténacité de son adversaire, elle a commis trop de fautes pour gagner (45 fautes directes sur l'ensemble du match, contre 14 pour Jabeur).

Si bien que c'est la Tunisienne, finaliste malheureuse l'an dernier à Wimbledon puis à l'US Open, qui retrouvera en finale samedi Marketa Vondrousova qui vise elle aussi un premier titre du Grand Chelem après avoir perdu une finale à Roland-Garros en 2019.

La Tchèque a en effet mis un brusque terme à l'épopée de l'Ukrainienne Elina Svitolina (76e et bénéficiaire d'une wild card) 6-3, 6-3.

"Sur la terre battue ou sur dur, peut-être que j'aurais dit que c'était éventuellement possible (d'arriver en finale). Mais sur gazon, c'était impossible", a commenté Vondrousova toujours incrédule.

"Quand j'ai vu mon tirage, je me suis dit +On va essayer+. J'ai battu Kudermetova (11e) et Vekic (21e), qui sont très bonnes sur gazon. Alors je me suis dit +OK, peut-être que je vais m'améliorer et que je pourrai faire quelque chose ici+", a-t-elle raconté.

- Regrets -

Classée 42e à la WTA, elle est la deuxième joueuse la moins bien classée à disputer une finale dans le Temple londonien: en 2018, Serena Williams de retour de son congé maternité, était classée 181e.

"Pour moi, c'est vraiment dingue ce qui se passe. Mais je pense que tout peut arriver dans le tennis", a jugé la Tchèque de 24 ans.

Comme dans le second set face à Svitolina qui est revenue de 4-0 à 4-3.

"Elle était sur le point de revenir. Elle jouait un très bon tennis. Je suis juste arrivée à rester concentrée et bien dans ma tête. Je suis contente de la façon dont j'ai terminé le match", a reconnu Vondrousova.

Si elle a manqué son retour dans le deuxième set, Svitolina a réussi celui à Wimbledon.

Neuf mois après avoir donné naissance à sa fille Skaï, fruit de son union avec le joueur français Gaël Monfils, et malgré les difficultés psychologiques liées à la guerre dans son pays, Svitolina a retrouvé à Londres le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, égalant son meilleur résultat dans ces tournois (Wimbledon et US Open 2019).

En championne, elle a néanmoins évoqué ses regrets après la défaite: "Je suis assez déçue de mon match et de ma performance aujourd'hui. C'était un bon tournoi évidemment, mais je suis déçue aujourd'hui", a-t-elle déclaré.