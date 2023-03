Yanina Wickmayer passe en demi-finales, Greet Minnen éliminée en quarts

Yanina Wickmayer, 33 ans, 211e au classement WTA, s'est imposée en effet contre la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, 31 ans, 201e mondiale, en deux manches - 6-2, 6-3 - et un peu plus d'une heure de jeu (1h04).

Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées cette fois et formant la première tête de série, joueront aussi au stade des quarts de finale du tableau du double contre la Grecque Sapfo Sakellaridi et l'Américaine Chiara Scholl. Le match est au programme en fin de journée.