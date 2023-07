Yanina Wickmayer passe en quarts de finale du double

Yanina Wickmayer (WTA 79 en double) et sa partenaire britannique Heather Watson (WTA 183 en double) se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Varsovie, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, jeudi, en Pologne. Le duo belgo-britannique s'est joué, au premier tour, 6-2, 5-7, 10/7 les Britanniques Alicia Barnett (WTA 72 en double) et Olivia Nichols (WTA 73 en double), têtes de série N.5. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.