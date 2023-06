Zizou Bergs accède aux quarts de finale après une victoire contre Luke Saville

Zizou Bergs (ATP 131) poursuivra son parcours après sa victoire au deuxième tour du Challenger 125 de Surbiton, disputé sur gazon et doté de 145.000 euros, mardi en Angleterre. Le Limbourgeois de 24 ans s'est imposé face au qualifié australien Luke Saville (ATP 415) en deux manches, 6-2, 7-6 (7/4). La partie a duré 1 heure et 28 minutes.

Bergs, qui s'était incliné au deuxième tour des qualifications de Roland-Garros, a bien entamé sa saison sur gazon à Surbiton après avoir déclaré forfait pour le tournoi de Troisdorf en Allemagne. Face à Saville, il a été en contrôle dans la première manche après un break rapidement conquis, et un deuxième avant de servir pour conclure, 6-2.

La deuxième manche a été plus serrée, et Zizou Bergs n'a pas réussi à convertir une seule de ses cinq balles de break, Saville ne faisant pas mieux sur sa seule opportunité. Dans le tie-break, le deuxième joueur belge a pris les trois premiers points, et s'est procuré quatre balles de match. Il a converti la troisième, 7/4.