Zizou Bergs et David Goffin éliminés en quarts de finale en double

Bergs (ATP 472 en double) et Goffin (non classé en double) ont été battus au super jeu décisif 6-3, 6-7 (3/7), 10/5 par les Américains Nathaniel Lammons et Jackson Withrow, qui se partagent la 22e place mondiale en double et forment la paire tête de série N.2.

En simple, Bergs, 81e mondial, a été éliminé au deuxième tour jeudi avec une défaite en deux sets 7-5, 6-4 contre l'Australien Alex De Minaur, 9e mondial et tête de série N.1. Lundi, David Goffin, 109e mondial, avait été battu en deux sets 7-5, 7-5 par l'Italien Luca Nardi (ATP 73) au premier tour.