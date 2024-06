Zizou Bergs passe au deuxième tour en battant Van Rijthoven, vainqueur en 2022

La rencontre avait été interrompue lundi après le premier set, gagné 6-4 par Bergs, en raison de la pluie et a repris mardi soir. Bergs a mal recommencé le match, perdant son service dans le deuxième jeu, sur un jeu blanc qui plus est. Mais le N.1 belge a aussitôt débreaké avant de breaker à son tour (3-2) puis de conclure la partie sur le service de son adversaire.

Bergs a été repêché comme 'lucky loser' après sa défaite au deuxième et dernier tour des qualifications contre l'Australien Tristan Schoolkate. Vainqueur du tournoi en 2022, Van Rijthoven effectué son retour à la compétition après presque un an et demi d'absence en raison d'une blessure au coude. Il n'est plus classé à l'ATP.

Lundi, David Goffin a été battu 7-5, 7-5 par l'Italien Luca Nardi (ATP 73). Bergs et Goffin seront associés en double. Ils rencontreront au premier tour les Américains Evan King et Reese Stalder.