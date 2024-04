15 magasins Esprit ferment définitivement en Belgique : "C'est très dur pour le secteur de la mode", selon cet économiste

Cette faillite soulève des questions sur la prévisibilité de cet événement. Selon Wim Van Edom, économiste chez Comeos : "Cette crise n'était pas spécifiquement prévisible. Mais on sait qu'en ce moment c'est très dur pour le secteur de la mode". D'après l'économiste, la crise COVID, suivie de la crise énergétique et de l'inflation, ont fortement affecté le secteur de la mode moyenne en Belgique.

Van Edom note que la crise COVID et l'augmentation de l'inflation ont aussi modifié le comportement des consommateurs, les poussant à reporter leurs achats ou à se tourner vers des segments de prix inférieurs. De plus, la montée des ventes en ligne, notamment par le biais de sites spécialisés, a également contribué aux difficultés rencontrées par le groupe Esprit. "On observe une croissance des ventes en ligne pour tout ce qui est vêtements. Et souvent, ce n'est pas des magasins belges, mais des grandes plateformes comme Zalando ou autres", explique l'expert.