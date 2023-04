Assurances: près de 15% des déclarations d'accidents de travail rejetées

"Il y a une nette augmentation du nombre de refus depuis le début des années '80. Et depuis 2001, on peut même parler d'un doublement", commente M. Gryp.

L'organisation sectorielle Assuralia ne conteste pas qu'il y a de plus en plus de refus, mais elle explique cela par le changement des formes de travail. "Il y a beaucoup plus de télétravail aujourd'hui. Alors, des gens qui conduisent leurs enfants à l'école ou qui vont faire des courses et ont un accident; c'est un accident sur le chemin du travail?", s'interroge le CEO Hein Lannoy dans le reportage. "Nous sommes un secteur où la fraude est assez répandue."

M. Lannoy reconnaît que la situation pourrait être meilleure. "Nous nous concertons en ce moment avec des experts médicaux afin d'établir un code de conduite."