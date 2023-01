Flandre : Près de 30% de bornes de recharge publique en plus l'année dernière

(Belga) La Flandre comptait fin 2022 quelque 7.626 bornes de recharge publique, soit une augmentation de 28% en un an, selon les chiffres publiés mercredi par Statistiek Vlaanderen.

Parmi ces bornes, 526 sont des points de charge rapide, qui permettent de recharger des voitures en une demi-heure, et 276 sont des points de charge ultra-rapide, qui peuvent recharger un véhicule en 10 minutes en moyenne. En Flandre, la tête de peloton est occupée par Gand, avec 705 points de recharge publique à la fin de l'année dernière, suivi d'Anvers (580). Malines, Bruges, Louvain, Hasselt, Zaventem, Courtrai, Alost et Ostende comptaient également plus de 100 points de charge publics sur leur territoire à la fin de 2022. Toutes les communes flamandes disposent par ailleurs d'au moins une borne de recharge. Selon Statistiek Vlaanderen, il existe des différences significatives entre les différentes régions du pays. Ainsi, fin de l'année 2021 (année dont on dispose toutes les données comparables), la Flandre enregistrait 5.937 points de charge publique, contre 648 à Bruxelles et 577 en Région wallonne. (Belga)