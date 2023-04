La baisse des tarifs de transport de gaz naturel maintenue

Concernant cette dernière, au total, plus de 550 millions d'euros seront restitués sur la période tarifaire 2024-2027 aux utilisateurs du réseau, ce qui correspond à une augmentation de 250 millions d'euros par rapport à la période actuelle 2020-2023, selon la Creg.

"Le maintien de la baisse tarifaire de 10% accordée depuis juillet 2022 prolonge son effet positif sur la facture des particuliers, des PME et des grandes entreprises pour la période 2024-2027. Cette évolution favorable des tarifs de transport résulte, entre autres, des efforts soutenus de Fluxys Belgium en matière de contrôle des coûts dans le contexte actuel spécifique et d'une restitution importante des comptes de régularisation au bénéfice des tarifs", explique la Creg dans un communiqué.

L'impact peut être sensible pour les plus gros consommateurs de gaz, comme les entreprises. Pour les ménages, l'impact est toutefois moins important, de l'ordre de quelques euros sur la facture annuelle. Les tarifs de transport ne représentent en effet qu'une petite part de la facture totale de gaz. En temps normal, ils pèsent à hauteur de 3 à 4% de la facture mais dans le contexte de prix du gaz très élevés, les tarifs de transport ne représentaient plus que 2% du total.