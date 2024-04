La BCE n'est "pas dépendante de la Fed", affirme Christine Lagarde

"Nous sommes dépendants des données. Nous en avons eues en mars et un peu en avril. C'est sur cette base que nous devons prendre nos décisions et non sur la base d'une banque centrale dans le monde, dût-elle être la Fed", a affirmé la patronne de la BCE alors qu'il est question d'une première baisse des taux en zone euro en juin.

Sans s'engager sur cette date, Mme Lagarde a redit observer en zone euro "un processus de désinflation".

"On a besoin d'avoir confiance dans ce processus, mais si cela continue dans le sens prévu, si on ne fait pas face à un choc majeur, on se dirige vers le moment où on doit modérer la politique monétaire restrictive", a-t-elle déclaré.