La consommation de gaz et d'électricité au plus bas depuis la fin des années 90: comment l'expliquer?

La consommation électrique totale de 78,4 TWh en 2023 en Belgique n'a pas été aussi basse depuis 1999, écrit jeudi L'Echo sur base de données du régulateur fédéral de l'énergie et des statistiques de Synergrid. La consommation de gaz est à son plus bas niveau depuis 1997.

Les effets de la crise liée à l'invasion de l'Ukraine se font toujours sentir, et les consommateurs restent attentifs à leur consommation.

La consommation électrique qui transite par le réseau Elia est elle en recul encore plus marqué en 2023, puisqu'elle ne représente plus que 57,9 TWh par an, soit une chute de 9,6% par rapport à 2022. Cela s'explique par la forte augmentation de la production locale non mesurée et autoconsommée, en particulier celle des installations photovoltaïques.

La consommation de gaz naturel est en recul de 5,6% en 2023 en Belgique, pour atteindre 152,1 TWh, alors qu'elle avait déjà chuté de 15,2% en 2022. C'est la quatrième année consécutive de baisse, observe la Creg. Et si l'on remonte plus loin dans le temps, on découvre que la consommation de gaz est à son plus bas niveau depuis 1997.