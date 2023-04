La liaison E25-E40/A602 à Liège sera fermée durant dix nuits en avril

Pendant les six premières nuits, seules les voies vers le Luxembourg, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée", seront concernées. Dans un premier temps, elles seront interdites au trafic du dimanche 16 avril au vendredi 21 avril. Dans un second temps, elles le seront du dimanche 23 avril au lundi 24 avril.

Pendant les quatre dernières nuits, les deux sens de circulation seront impactés au même endroit. La signalisation des déviations pourra être étendue dans les zones d'approche (entre les sorties "Embourg" et "Chênée" ainsi qu'entre l'échangeur de Loncin et "Avroy/Laveu" dans les deux sens). Certains accès et certaines sorties dans le périmètre seront affectés. Ces nuits sont planifiées du lundi 24 avril au vendredi 28 avril, a précisé la Sofico dans un communiqué.