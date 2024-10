"L'application a-t-elle été piratée?": l'application Belfius en panne depuis plusieurs heures que se passe-t-il?

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés ce mardi via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un problème depuis plusieurs heures avec l'application de la banque Belfius. "L'application a-t-elle été piratée?", "Toujours pas d’accès", "Plus aucun accès à ses comptes ni opérations depuis début de cet après-midi",...

Via son compte X Belfius, la banque communique: "Nos équipes mettent tout en oeuvre pour que la situation soit rétablie le plus rapidement possible."