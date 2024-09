"Révolutionner le secteur": la banque Belfius va s'associer avec une agence d'intelligence artificielle pour être "au service de la santé collective"

Entre 2017 et 2022, les cas de burnout ont augmenté de 43 % en Belgique, mettant en évidence l’importance croissante de la santé mentale au sein des entreprises. Une enquête menée par Alan montre que neuf employés sur dix estiment que le bien-être au travail est de la responsabilité de l’employeur. Dans ce contexte, Belfius cherche à proposer des solutions concrètes pour soutenir la santé et le bien-être des employés, au-delà des simples assurances santé.

Face à l'augmentation préoccupante des cas de burnout et d'absentéisme en Belgique, Belfius Banque et Assurances a décidé de s’associer aux leaders européens de l’intelligence artificielle, Alan et Mistral AI, pour transformer le secteur de la banque et de l’assurance. Ce partenariat stratégique vise à aller au-delà des offres traditionnelles pour proposer des solutions innovantes, adaptées aux défis actuels de la santé collective et ainsi "révolutionner le secteur de la banque et de l'assurance", comme l'explique un communiqué partagé par la banque.

Alan offre une solution tout-en-un qui combine assurance soins de santé, prévention (incluant la santé mentale et l’exercice physique), et un accompagnement personnalisé assuré par des professionnels de santé. Cette approche est accessible via une application dédiée, et est renforcée par des outils d’intelligence artificielle avancés.

Belfius et Alan : un accord pour redéfinir les standards du bien-être au travail

Cet accord de collaboration marque une étape-clé pour Belfius dans le développement de ses activités en assurance santé, tout en renforçant son ambition de devenir un acteur meaningful & inspiring pour la société belge. Pour Alan, ce partenariat représente une opportunité d’accélérer son expansion en Belgique, avec plus de 25 recrutements stratégiques prévus dans les prochains mois.

L’alliance entre Belfius et Alan a donc un objectif : transformer le secteur de l’assurance et redéfinir les standards de la santé et du bien-être au travail.