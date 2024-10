Fin de la "quasi-gratuité" du TEC pour les 18-25 ans: le ministre wallon de la Mobilité prend une décision radicale

Pour les 18-25 ans, les seniors et les statuts BIM, on retrouve des abonnements TEC à 12 euros par an. Des tarifs préférentiels qui doivent servir à doper la fréquentation des transports en commun en Wallonie.

Mais cette mesure ne serait pas si efficace que cela, pointe ce matin sur bel RTL François Desquesnes, le ministre wallon de la Mobilité. "J'ai demandé à ce qu'on analyse si ce tarif permet une hausse de l'utilisation du bus. J'ai reçu les résultats aujourd'hui et il s'avère qu'il n'y a pas d'impact significatif de cette politique de quasi-gratuité pour les bus wallons."